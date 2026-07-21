[골닷컴] 김형중 기자 = 리오넬 메시와 에밀리오 마르티네스의 월드컵 결승전 라커룸 스피치가 화제다. 비록 팀은 패했지만 두 베테랑의





스페인과의 2026 북중미 월드컵 결승에서 0-1로 패해 타이틀 방어에 실패한 아르헨티나의 라커룸 속 이야기가 공개됐다. 뉴저지 뉴욕 스타디움의 터널 카메라에 포착된 영상을 통해 메시와 마르티네스가 결승전 전후로 선수단에게 쏟아낸 뜨거운 격려의 말들이 세상에 알려졌다.





특히 하프타임 마르티네스의 발언이 전 세계 팬들의 이목을 사로 잡았다. 0-0으로 균형을 이루고 있었지만 스페인이 경기를 완전히 장악하고 있던 상황에서 마르티네스는 터널에서 울부짖듯 외쳤다. 그는 "자, 마음으로 뛰자! 마음으로 뛴다는 건 앞으로 나가는 거야, 뒤로 가는 게 아니라! 앞으로, 앞으로, 앞으로! 겁쟁이들이나 뒤로 가는 거야, 우리는 앞으로 가자! 세 번의 패스로 레오를 찾아, 뒤에서 빌드업도 보여주자!"라고 선수들을 독려했다.





메시도 이어 목소리를 높였다. "자, 얘들아 투지! 다들 투지! 우린 항상 있었잖아, 지금 안 보여줄 거야? 우리 축구 하자, 가자!"라고 외쳤다.





킥오프 전 메시는 다른 모습이었다. 이번 대회 내내 이어진 편파 판정 논란과 외부 소음에 선수단이 흔들리지 않도록 침착함을 강조했다. 그는 "얘들아 침착하자. 다들 침착하는 게 제일 중요해. 모든 걸 잊어버려, 그냥 플레이에만 집중하자"라고 말했다. 결승전을 앞두고 마음을 다잡으려 했던 주장의 모습이었다.





하지만 두 선수의 뜨거운 독려에도 불구하고 결과는 냉혹했다. 디펜딩 챔피언 아르헨티나는 스페인의 압도적인 경기력 앞에 내내 수세에 몰렸다. 후반 막판 엔소 페르난데스가 퇴장 당했고 수적 열세 속에 연장전에 접어들어 페란 토레스에게 결승골을 얻어 맞았다. 결국 연장 후반 막판에서야 첫 슈팅이 나오는 졸전 끝에 무릎을 꿇었다.





이번 패배는 아르헨티나에게 단순한 우승 실패 이상의 의미를 갖는다. 39세의 메시는 이번 대회를 사실상 마지막 월드컵으로 뛴 것으로 여겨지고 있으며, 33세의 마르티네스 역시 국가대표팀 미래가 불투명하다. 두 레전드를 중심으로 구축된 현재의 아르헨티나가 중요한 전환점을 맞이하게 된 것이다.