거듭 반복되는 실책, 최근 5경기서 9실점 허용…어느덧 ‘30대 중반’ 김승규에게 골문을 계속 맡겨도 될까

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수문장 김승규(36·FC도쿄)가 최근 실책이 잦아지면서 안정감을 전혀 보여주지 못하고 있다.

김승규는 13일(한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 A매치 평가전에서 선발 출전해 풀타임을 소화하는 동안 3실점을 허용했다. 한국은 결국 약 2년 10개월여 만에 다시 만난 사우디아라비아를 상대로 2대 3으로 패했다.

한국이 사우디아라비아에 패한 건 무려 21년 만이자, 3실점을 헌납하면서 패한 건 42년 만이다. 이날 패배로 역대 상대전적은 5승9무6패로 열세가 됐다. 특히 최근 사우디아라비아 상대로 이어져 오던 6경기 무패(2승4무)가 깨졌다.

3실점을 허용하며 패한 원인을 하나씩 짚어 보면 여러 문제가 있었지만, 그중에서도 김승규의 실책에서 비롯된 선제 실점이 치명적이었다. 상황은 이렇다. 전반 추가시간 1분 마르완 알 사하피가 페널티 박스 안으로 침투하자, 이때 김승규가 뛰쳐나오는 과정에서 미끄러져 중심을 잃고 넘어졌다. 알 사하피는 결국 비어 있는 골문을 향해 오른발로 밀어 넣었다.

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물론 한국은 후반 시작 2분 만에 오현규의 득점이 터지면서 곧바로 승부를 원점으로 돌리긴 했지만, 김승규의 실책으로 인해 리드를 가져올 수 있는 기회를 놓쳤다. 결과론적이긴 하지만 김승규가 실책하지 않으면서 선제 실점을 내주지 않았더라면, 한국은 오현규의 선제 득점으로 앞서가면서 조금 더 여유롭게 경기를 풀어나갈 수 있었다.

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김승규는 후반 14분 세 번째 실점 전에도 아쉬운 판단을 보여줬다. 오른쪽 측면에서 크로스가 올라올 때 제대로 처리하지 못하면서 뒤로 볼이 흘렀고, 이를 설영우가 걷어내며 코너킥을 내줬다. 이후 한국은 코너킥 상황에서 압둘라 알 아마리에게 실점을 허용했다.

문제는 김승규의 이러한 실책이나 아쉬운 판단이 최근 들어서 끊이질 않고 있다는 점이다. 당장 2026 북중미 월드컵 조별리그 2차전 멕시코전에서도 큰 실수를 범했다. 당시 김승규는 후반 5분 페널티 박스 안에서 공이 높게 떠오르자 뛰쳐나와 공을 잡으려다가 앞에 있던 이기혁과 충돌하면서 넘어져 공을 놓쳤고, 이를 루이스 로모가 비어 있는 골문으로 밀어 넣었다.

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지난달 우루과이와 A매치 평가전에서도 김승규는 후방 빌드업 과정에서 여러 차례 패스 미스를 범하며 불안함을 보인 데다, 우루과이가 때린 유효슈팅 4개를 단 한 번도 막지 못하면서 모두 실점했다. 충분히 막을 수 있는 유효슈팅도 있었으나 어느덧 30대 중반에 접어들면서 반응속도나 순발력이 현저하게 떨어진 탓에 막지 못한 모습이었다.

김승규는 물론 그동안 오랜 시간 한국의 골문을 지켜온 경험이 풍부한 베테랑 골키퍼다. 지난 2013년 8월 A매치 데뷔한 이래 지금까지 통산 93경기에 출전했다. 이 기간 2014 브라질 월드컵과 2015 호주 아시안컵, 2018 러시아 월드컵, 2019 UAE(아랍에미리트) 아시안컵, 2022 카타르 월드컵, 2023 카타르 아시안컵 등 메이저대회에도 여러 차례 참가했다.

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그러나 최근 몇 년간 전방십자인대 파열로 장기간 이탈한 시기를 제외하곤 사실상 붙박이 주전으로 낙점되면서 경쟁이 없자 긴장감이 떨어지고, 또 나이도 서른 중반을 넘기면서 경기력이 점차 하락하기 시작하는 모양새다. 이러한 점을 고려했을 때 김승규에게 골문을 계속 맡기는 것을 재고해봐야 한다.

실제 축구 팬들도 온라인 커뮤니티나 소셜미디어(SNS) 등에서 “이제는 김승규도 그만 써야 한다” “세대교체를 할 겸 젊고 유망한 골키퍼에게도 기회를 주자” “차라리 현재 좋은 폼을 보여주고 있는 구성윤이 낫다” 등의 반응을 보이고 있다.