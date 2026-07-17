개인 합의 마쳤는데…황인범, 돌연 포르투행 무산 위기! "나이와 이적료가 걸림돌, 큰 투자 단행할 의향 없어"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 황인범(29·페예노르트 로테르담)의 포르투 이적이 무산될 위기에 놓였다.

포르투갈 매체 '오 조고'는 16일(이하 한국시간) "포르투가 황인범 영입을 위해 페예노르트에 제안을 전달했지만, 아직 합의에 도달하지 못했다. 협상이 장기화돼 '인내심 싸움'이 될 가능성이 있다"고 보도했다.

매체에 따르면 페예노르트는 황인범을 영입할 당시 투자한 700만 유로(약 119억 원)를 회수하는 것은 물론, 그가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 보인 뛰어난 활약을 바탕으로 더 높은 이적료를 받고자 한다.

다만 포르투는 재매각 가치를 이유로 페예노르트의 요구에 응하지 않고 있다. 매체는 "포르투는 황인범의 나이를 고려했을 때 향후 투자한 이적료를 회수하기 어렵다고 판단하고 있다. 이에 큰 투자를 단행할 의향이 없다"고 설명했다.

황인범의 포르투 이적이 구단 간 협상만을 남겨 뒀다. 포르투갈 매체 '아 볼라'는 13일 "포르투가 중원 보강의 일환으로 황인범 영입을 마무리하기 직전"이라며 "구단과 페예노르트의 협상은 상당히 진전된 상황으로, 조만간 마무리될 것으로 보인다"고 전했다.

매체는 "황인범은 포르투에서 300만 유로(약 51억 원)의 연봉을 받을 예정"이라며 "그는 프란체스코 파리올리 포르투 감독이 높이 평가하는 선수로, 중원에서 다양한 역할을 수행할 수 있다"고 덧붙였다.

황인범은 지난 시즌 다소 아쉬운 활약을 보이며 올여름 페예노르트의 매각 대상으로 분류됐다. 네덜란드 매체 '풋볼 트랜스퍼'는 4월 "페예노르트에서 황인범의 역할은 끝났다"는 헤드라인을 내걸고 "그는 잊고 싶은 시즌을 보내고 있다. 잦은 부상에 시달렸고, 경쟁에서도 뒤처졌다. 올여름 이적 가능성을 배제할 수 없다"고 전했다.

이어 "황인범의 올 시즌(2025/26) 기록은 인상적이지 않다. 그는 지난해 8월 종아리 부상을 입어 몇 주간 경기에 나서지 못했고, 11월과 12월 사이에는 허벅지 부상으로 인해 중요한 경기에 결장했다. 3월에는 발목 인대가 파열돼 전열에서 이탈했다"고 설명했다.

다행히 2026 월드컵을 앞두고 부상에서 회복해 대한민국 국가대표팀 최종 명단에 이름을 올렸다. 황인범은 체코와 조별리그 A조 1차전(2-1 승리)에서 1골 1도움을 뽑아내며 한국의 역전승을 이끈 데 이어 멕시코와 2차전, 남아프리카공화국과 3차전(이상 0-1 패)에도 선발 출전했다.