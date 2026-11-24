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‘코리안 듀오’ 조규성(28)과 홍현석(27·이상 미트윌란)이 팀 승리에 앞장섰다.

조규성과 홍현석은 24일(한국시간) 덴마크 브뢴뷔의 브뢴뷔 스타디움에서 열린 브뢴뷔와 2026~2027시즌 덴마크 수페르리가 15라운드 원정경기에서 교체 출전해 팀의 2대 0 승리를 이끌었다. 조규성은 선제 결승골을 터뜨리고, 홍현석은 자책골을 유도했다.

나란히 교체 명단에 포함된 가운데 전반 37분 먼저 교체로 들어간 조규성은 0대 0으로 팽팽하던 전반 추가시간 2분 페널티 박스 밖 왼쪽 측면에서 올라온 빅터 바크 옌센의 크로스를 문전 앞으로 쇄도해 헤더로 연결했다. 골키퍼 파트리크 펜츠가 막았지만, 집중력을 잃지 않은 조규성은 흘러나온 공을 왼발로 밀어 넣으며 골망을 갈랐다.

교체 투입 이후 10분 만에 득점포를 가동하며 존재감을 확실히 드러낸 조규성은 약 한 달 만에 골맛을 보면서 공식전 6호골을 신고했다. 조규성은 현재 프라이데이 에팀(8골)에 이어 팀 내 최다득점 단독 2위에 올라 있다.

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조규성에 이어 홍현석도 후반 19분 홍현석이 그라운드를 밟았다. 홍현석은 후반 31분 추가골에 관여했다. 페널티 박스 안에서 침착한 볼 컨트롤 이후 오른발 슈팅을 때렸고 공은 프레데릭 알베스의 발에 맞고 굴절돼 골문 안으로 들어갔다. 아쉽게도 공식 기록은 자책골이지만 홍현석의 적극적인 공격 가담이 만들어낸 장면이었다.

남은 시간 두 골 차 리드를 지켜내면서 무실점 승리를 거둔 미트윌란은 개막 15경기 무패행진(10승5무)을 이어가면서 승점 35를 쌓았다. 동시에 2위 코펜하겐(승점 32)과 격차를 다시 승점 3으로 벌리면서 선두를 탈환했다.