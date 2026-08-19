'강인이 형, 저도 떠나야겠어요'…'08년생' PSG 특급 윙어, 리버풀 이적 임박! "5년 계약 합의, 구단 간 협상만 남아"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이브라힘 음바예(18·파리 생제르맹)가 리버풀 유니폼을 입을 전망이다.

프랑스 매체 'RMC 스포츠'의 파브리스 호킨스 기자는 18일(이하 한국시간) "리버풀이 음바예와 5년 계약에 합의했다. 그는 바이어 04 레버쿠젠이 아닌 리버풀의 제안을 받아들이기로 했다"고 보도했다.

매체에 따르면 리버풀은 음바예 외에도 파리 생제르맹(PSG)에서 브래들리 바르콜라 영입을 추진하고 있다. 19일 유럽 이적시장 소식에 정통한 로맹 콜레 고댕 기자에 의하면 바르콜라와 음바예의 이적료 총액은 1억 7천 500만 유로(약 2천 850억 원)에 달할 것으로 보인다.

2008년생인 음바예는 현 시점 세계 최고의 유망주 중 한 명으로 꼽힌다. 지난 2024년 16세의 어린 나이에 PSG에서 프로 데뷔전을 치렀고, 이후 루이스 엔리케 감독의 신임을 얻어 출전 시간을 늘려갔다.

PSG 통산 42경기 4골 4도움을 올리며 가능성을 인정받은 음바예는 최근 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에도 세네갈 국가대표팀으로 출전했다. 당시 프랑스와 조별리그 I조 1차전(1-3 패)에서 개인 기량을 앞세운 득점으로 주목받았다.

다만 기라성 같은 선수가 즐비한 PSG에는 더 이상 설 자리가 없다. PSG는 현재 흐비차 크바라츠헬리아-우스만 뎀벨레-데지레 두에의 주전 조합이 견고한 데다, 올여름 페란 토레스·마그네스 아클리우슈·미카 고츠 등이 새롭게 합류했다.

결국 이적을 결단한 모양새다. 복수의 현지 매체에 따르면 리버풀은 음바예 영입에 가장 적극적인 구단이며, 음바예 역시 리버풀 이적에 열려 있는 입장이다. 개인 조건 합의가 완료돼 사실상 구단 간 합의만 남겨 두고 있는 상황이다. 리버풀에 합류할 경우 음바예는 빅토르 무뇨스, 리오 은구모하 등과 주전을 놓고 경쟁할 전망이다.