“강인아, 기다려! 곧 합류할게” 개인 합의 맺은 아틀레티코 마드리드, 로메로 영입 임박…이적료 협상 막바지 단계

아틀레티코 마드리드가 센터백 크리스티안 로메로(28·토트넘) 영입에 점점 가까워지고 있다.

7일(한국시간) 아틀레티코 마드리드 내부 소식에 정통한 루벤 우리아 기자가 자신의 유튜브 채널을 통해 밝힌 바에 따르면 아틀레티코 마드리드는 로메로 영입이 임박했다. 이미 급여를 낮추는 데 동의한 로메로와 2031년까지 계약하기로 개인 합의를 맺은 아틀레티코 마드리드는 현재 토트넘과 구단 합의가 막바지 단계에 도달했다.

아틀레티코 마드리드는 토트넘에 고정 3500만 유로(약 570억 원)에 추가 보너스 500만 유로(약 80억 원)를 더해 총액 4000만 유로(약 650억 원)의 이적료를 제시했다. 4000만 유로는 토트넘이 이미 떠나기로 마음을 굳힌 로메로의 이적료로 책정한 금액이다. 이를 고려했을 때 토트넘이 급작스레 마음을 바꾸지 않는 이상 구단 합의를 맺을 거로 전망되고 있다.

로메로는 최근 한 달 사이 이적설이 불거졌다. 토트넘과 동행을 끝내기로 결단을 내리면서다. 현지에선 로메로가 이별을 택한 결정적 이유가 토트넘에서의 생활에 만족하지 못하고 있기 때문이라고 보고 있다. 실제 당장 지난 시즌만 하더라도 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 구단 수뇌부를 간접적으로 비판하면서 노골적으로 불만을 표출했다.

일각에선 로메로가 토트넘 팬들로부터 거센 비판·비난을 받자 이에 격분하면서 토트넘을 떠나기로 마음을 굳혔다는 해석도 내놓고 있다. 토트넘 팬들은 로메로가 주장이 된 이후 책임감 없는 행동을 자주 보여주고, 또 잦은 부상과 징계 문제 등으로 이탈하는 시간이 점점 많아지면서 전력에 큰 도움이 되지 않자 거센 비판·비난을 퍼부었다.

로메로가 만약 올여름 아틀레티코 마드리드에 입단하게 된다면, 그는 아르헨티나 동료 여럿과 한솥밥을 먹게 된다. 현재 아틀레티코 마드리드엔 나우엘 몰리나와 줄리아노 시메오네, 후안 무소, 훌리안 알바레즈, 티아고 알마다까지 아르헨티나 동료가 무려 5명이나 뛰고 있다. 물론 현재 몰리나와 알마다는 이적을 앞두고 있다.

또 지난달 25일 아틀레티코 마드리드에 합류한 이강인과도 같이 뛰게 되면서 한국 선수와 인연도 다시 이어가게 된다. 로메로는 토트넘에서 손흥민과 4년을 함께 했다. 특히 2025년 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승을 함께 일궜다. 로메로는 손흥민이 토트넘을 떠난 후 주장 완장도 물려받았다.

로메로는 뛰어난 예측력과 출중한 수비력을 갖춘 센터백이다. 센터백 치고는 키가 큰 편은 아니지만, 신체 밸런스가 잘 잡혀있고 체구가 단단해 경합 싸움에 능하다. 스피드가 빨라 뒷공간 커버도 잘 해내는 데다, 현대 축구에서 중요시하는 후방 빌드업 능력도 갖췄다. 지난 2016년 벨그라노에서 프로 데뷔한 후 제노아와 유벤투스, 아탈란타를 거쳐 토트넘에서 뛰고 있다.