강원FC, ACLE 플레이오프 해외 중계권 일본·태국에 직접 판매…K리그 구단 최초

[골닷컴] 김형중 기자 = 강원FC가 2026/27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트 플레이오프 해외 중계권을 직접 판매했다. K리그 구단이 직접 해외 중계권을 판매한 사례는 처음이다.





강원은 11일 강릉종합운동장에서 일본 J리그의 감바 오사카와 2026/27 ACL 엘리트 플레이오프를 치른다. 단판으로 진행되는 이번 경기에서 승리하면 ACL 엘리트에 나서고, 패하면 ACL2에 참가한다.





이번 경기는 국내 쿠팡플레이를 비롯해 일본 J리그, 태국 BG Sports를 통해 송출된다.





강원은 ACL 엘리트 플레이오프 홈 구단 자격으로 이번 경기 중계권을 부여 받았다. ACL 엘리트 리그 스테이지 중계권은 AFC가 보유하지만 플레이오프 중계권은 홈 구단에 주어진다. 강원은 해당 권리를 바탕으로 해외 중계권자와 직접 협상을 진행했다.





국내에서는 2026/27시즌 AFC 챔피언스리그 중계사인 쿠팡플레이가 경기를 생중계한다. 일본에서는 감바 오사카가 속한 J리그가 중계권을 직접 구매했다. J리그 유튜브를 통해서 생중계된다. 태국에서는 BG Sports가 독점 중계권을 확보해 공식 유튜브 채널에서 생중계한다.





강원은 이번 계약을 통해 구단이 보유한 단일 경기 중계권을 실제 수익으로 연결하고, 송출 범위를 일본과 태국으로 넓혔다. 국가별 중계권자와 직접 협상해 계약을 성사시키며 구단 차원의 해외 중계권 사업 가능성도 확인했다. 지금까지 K리그 구단이 직접 해외에 중계권을 판매한 사례는 처음이어서 의미가 더욱 크다. 3개국 송출은 강원의 아시아 무대 도전을 더 많은 팬에게 전하고, 구단과 강원특별자치도를 해외에 알리는 계기가 될 전망이다.





한편, 중요한 일전을 앞두고 있는 강원은 최근 흐름이 좋지 못하다. 월드컵 휴식기 이후 첫 3경기에서 2승 1무로 잘 나가다 이후 3경기에서 1무 2패로 주춤했다. 쿠팡플레이 시리즈 팀 K리그에 선발된 김대원은 지난 5일 "상대 팀들이 우리 전술을 좀 파악한 것 같다. 하지만 워낙 정경호 감독님께서 분위기를 잘 이끌어 주셔서 큰 문제는 없다"라고 말한 바 있다.





강원과 감바 오사카의 단판 승부는 11일 오후 7시 30분 킥오프 한다. 강원은 이번 경기에서 승리해 두 시즌 연속 ACL 엘리트에 나서겠다는 각오다.