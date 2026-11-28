[골닷컴] 배웅기 기자 = 사령탑 교체가 능사는 아니었다.

맨체스터 유나이티드는 29일(한국시간) 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 브렌트퍼드와 2026/27 프리미어리그(PL) 12라운드 홈 경기에서 0-4로 완패했다. 맨유가 안방에서 브렌트퍼드에 패한 것은 1937년 이후 무려 89년 만이다.

이로써 맨유는 지난 8월 입스위치 타운전(5-2 승리) 이후 10경기 연속 무승(5무 5패)을 기록하며 19위(1승 5무 6패·승점 8)에 머물렀다. 20위 크리스털 팰리스(2승 1무 8패·승점 7)가 29일 헐 시티전에서 승리한다면 맨유는 최하위로 추락하게 된다.

맨유 지휘봉을 잡고 안방에서 첫선을 보인 마우리시오 포체티노 감독은 4-2-3-1 포메이션을 꺼내 들었다. 센느 라먼스가 골문을 지켰고, 리산드로 마르티네스-해리 매과이어-레니 요로-디오구 달로가 수비 라인을 구성했다. 중원에 코비 마이누-유리 틸레만스가 자리했고, 2선의 파트리크 도르구-브루노 페르난데스-아마드 디알로가 최전방의 조슈아 지르크지를 지원 사격했다.

키스 앤드류스 브렌트퍼드 감독은 동일한 4-2-3-1 포메이션으로 응수했다. 퀴빈 켈러허가 골키퍼 장갑을 착용했고, 킨 루이스 포터-세프 판덴베르흐-크리스토페르 아예르-마이클 카요데가 수비진을 이뤘다. 중원에 비탈리 야넬트-마마두 상가레가 위치했고, 2선의 제이든 앤서니-미켈 담스가르드-당고 와타라가 최전방의 칼럼 윌슨을 받쳤다.

직전 스포르팅 CP전에서 다소 개선된 경기력을 보이며 2-2 무승부를 거둔 맨유였지만, 브렌트퍼드의 벽은 높았다. 전반 19분 아크 정면에서 와타라의 패스를 받은 윌슨이 침착한 볼 터치 이후 박스 안 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 이어 전반 32분 와타라의 박스 안 컷백을 윌슨이 한 번 더 골문 안으로 밀어 넣으며 점수 차를 벌렸다.

맨유는 만회골을 위해 공격의 고삐를 당겼지만 한 끗이 모자랐다. 후반 9분 페르난데스의 패스에 이은 도르구의 문전 왼발 슈팅은 켈러허의 정면으로 향했고, 후반 15분 틸레만스의 아크 정면 왼발 중거리 슈팅은 크로스바를 강타했다. 후반 28분에는 라먼스가 케빈 샤데의 박스 안 오른발 슈팅을 막아내며 한숨을 돌렸다.

그러나 후반 37분 세 번째 실점을 허용하며 무너졌다. 코너킥 상황에서 와타라가 헤더로 떨어뜨려 준 볼을 아예르가 문전에서 침착하게 오른발로 차 넣으며 골망을 갈랐다. 이어 후반 추가시간 샤데가 카요데의 스루 패스를 문전에서 오른발 칩슛으로 마무리하며 쐐기를 박았다. 포체티노 체제에서 반등을 꾀한 맨유는 PL 3경기 연속 4실점이라는 불명예스러운 기록을 남기며 고개를 떨궜다.