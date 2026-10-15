감독 바뀌니 '펄펄'…손흥민, 1골 2도움 폭발→메시 제치고 '도움 단독 1위' 등극! LAFC는 5경기 만에 승전고

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)이 그야말로 펄펄 날았다.

로스앤젤레스(LA) FC는 15일(한국시간) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 오스틴과 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 30라운드 홈 경기에서 드니 부앙가의 멀티골과 손흥민의 쐐기골을 앞세워 3-1로 이겼다.

이날 손흥민은 직전 밴쿠버 화이트캡스전(1-1 무승부)에 이어 또 한 번 공격형 미드필더로 선발 출전했다. 밴쿠버전에서 다소 부진한 모습을 보인 그는 이번 경기에서는 무려 1골 2도움을 몰아치며 5경기 만의 승리에 앞장섰다.

손흥민은 후반 7분과 22분 연이어 터진 부앙가의 득점을 모두 도운 뒤 후반 27분에는 직접 해결사로 나섰다. 제이콥 샤펠버그가 왼쪽 측면에서 올린 낮고 빠른 크로스를 문전에서 오른발로 밀어 넣으며 승부에 쐐기를 박았다. 이어 후반 33분 세르히오 바스케스와 교체됐다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 손흥민은 1골 2도움을 비롯해 패스 성공률 90%(27/30), 볼 터치 41회, 기회 창출 5회, 슈팅 4회(유효 슈팅 1회), 드리블 성공 1회, 공격 지역 패스 1회, 지상 경합 성공 1회 등을 기록하며 평점 9.2를 받았다.

또한 14·15호 도움을 차례로 신고한 손흥민은 리오넬 메시(인터 마이애미·14도움) 등을 제치고 MLS 도움 단독 선두로 뛰어올랐다.

LAFC 역시 사비 타마리트 임시 감독 체제에서 첫 승을 신고했다. 구단은 최근 분위기 반전을 위해 마크 도스 산토스를 경질하고 타마리트에게 임시 사령탑 중책을 맡겼다. 도스 산토스는 올 시즌 개막 후 11경기 무패 행진(9승 2무)을 달리며 순조로운 출발을 했지만 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 전후로 부진을 면치 못했고, 결국 지휘봉을 내려놓았다.

이후 LAFC는 이번 시즌 잔여 경기를 타마리트 체제로 운영하기로 결정했다. 올 초 LAFC 코치로 부임한 타마리트는 과거 발렌시아, 데포르티보 알라베스, 사우샘프턴 등에서 경험을 쌓았다. 사령탑을 맡는 것은 이번이 처음이다.

스페인 출신 타마리트는 유럽축구연맹(UEFA)과 남미축구연맹(CONMEBOL) 프로 라이선스 소유자로 포르투 대학교에서 고성능(High-Performance) 축구 석사 과정을 마쳤고, 해당 분야 전문 서적 여러 권을 집필한 독특한 이력을 지니고 있다.

타마리트 부임 당시 존 토링턴 LAFC 단장은 "타마리트는 최고 수준의 무대에서 역량을 증명했을 뿐 아니라 현시점 팀에 무엇이 필요한지 명확히 이해하고 있다"며 "우리는 그가 팀의 잠재력을 최대한 끌어낼 것으로 기대한다. 구단의 기준과 야망은 변함이 없고 올 시즌을 높은 위치에서 마무리하고자 모든 것을 쏟아부을 것"이라고 전한 바 있다.