‘갈레고·루빅손·이동경·정승원’ 8월 K리그 이달의 선수상 팬투표 10일부터 시작

2026시즌 8월 K리그 이달의 선수상의 주인공을 선정하는 팬 투표가 10일부터 13일까지 4일간 실시된다.

이달의 선수상은 한국프로축구연맹과 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(Electronic Arts, 이하 ‘EA’)가 함께 매달 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. 이는 K리그뿐만 아니라 잉글랜드 프리미어리그(EPL), 스페인 라리가, 독일 분데스리가, 프랑스 리그1 등에서도 수여하고 있다.

이달의 선수상은 프로축구연맹 TSG기술위원회 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로, 2차 K리그 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(이하 ‘FC 온라인') 유저 투표(15%)를 진행하고, 1, 2차 투표 결과를 합산하여 수상자를 결정한다. 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 이달의선수상 패치 부착 등의 혜택이 제공된다.

8월 이달의 선수상은 K리그1 21라운드부터 26라운드까지 경기를 대상으로 했다. 그 결과 8월 전 경기에 출전해 활약한 갈레고(부천FC), 루빅손(대전 하나시티즌), 이동경(울산 HD), 정승원(FC서울)이 후보에 올랐다.

갈레고는 3골·2도움을 기록하며 개인 통산 처음으로 이달의 선수상 후보에 이름을 올렸다. 루빅손은 3골·2도움을 기록했다. 마찬가지로 개인 통산 처음으로 이달의 선수상 후보에 이름을 올렸다. 이동경은 2골·3도움을 기록했다. 이동경은 이번을 포함해 통산 10번째 이달의 선수상 후보에 이름을 올렸으며, 통산 4번째 수상에 도전한다. 정승원은 3골·3도움을 기록했다. 7월 이달의 선수상을 수상한 데 이어 두 달 연속 수상에 도전한다.

한편, 이달의 선수상 K리그 팬 투표는 K리그 공식 어플리케이션 ‘Kick’을 통해 참여할 수 있다. 팬 투표를 원하는 사람은 ‘Kick’ 어플리케이션에 회원가입 후 투표가 열리는 10일 오전 10시부터 13일까지 하루에 한 번씩 총 4회까지 투표할 수 있다. 같은 기간 진행되는 FC 온라인 유저 투표는 한 아이디당 1회만 참여할 수 있다.