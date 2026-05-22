"가슴 아프다" 손흥민, '강등 위기' 토트넘 추락에 심경 밝혔다…"경기 계속 챙겨 봐, 아직 그곳에 있는 기분"

[골닷컴] 배웅기 기자 = '미스터 토트넘' 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)이 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등 위기에 놓인 친정팀 토트넘 홋스퍼의 상황에 안타까움을 표했다.

미국 매체 'USA 투데이'는 21일(이하 한국시간) 손흥민과 진행한 인터뷰를 공개했다. 손흥민은 "지난 시즌 대단한 성과를 거둔 만큼 토트넘의 경기를 볼 때마다 가슴이 아프다"며 "팀을 떠난 뒤에도 경기를 지켜보고 있다. 시차 때문에 모든 경기를 볼 수는 없지만 하이라이트는 꾸준히 챙겨 보고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "한 경기, 한 경기 결과를 지켜볼 때마다 아직 그곳에 있는 듯한 느낌을 받는다. 물론 쉽지 않은 상황이지만 최근에는 좋은 결과가 따라오고 있어 긍정적으로 보고 있다"고 전했다.

토트넘은 20일 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 첼시와 2025/26 프리미어리그(PL) 37라운드 원정 경기에서 1-2로 패했다.

이날 패배로 17위(9승 11무 17패·승점 38)에 자리한 토트넘은 오는 25일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 에버턴과 운명의 최종전(38라운드·홈)을 치른다. 토트넘이 에버턴에 패하고, 18위 웨스트햄 유나이티드(9승 9무 18패·승점 36)가 리즈 유나이티드에 승리한다면 토트넘의 강등이 확정된다.

토트넘은 지난 시즌에도 PL 17위에 머물렀지만 지금과는 사뭇 분위기가 다르다. 당시 토트넘은 조기에 잔류를 확정한 뒤 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승 트로피를 들어 올렸다. 반면 올 시즌에는 최종전 결과에 따라 강등 여부가 결정될 수 있는 상황까지 몰렸다.

이에 손흥민은 "토트넘은 여전히 내 마음속에 있다. 지구 반대편에서도 최대한 응원하겠다"며 운명의 한판 승부를 앞둔 토트넘 선수단에 힘을 불어넣었다. 이어 손흥민은 토트넘을 두고 "내가 가장 많이 배우고 성장한 팀"이라고 언급하는 등 친정팀을 향한 여전한 애정을 드러냈다.