クープドゥフランス
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2 - 3
終了
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ピエールフォンテーヌ 90' + 1' (pk)Mamadou Camara 90' + 2' (pk)
ガエタンクールテ 8'ベンジャルド・ユスフ 25'アルマン・ナンデュレ 84'
(HT 0-2) (終了 2-3)

St Omer 対 ダンケルク結果＆スタッツ,