ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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堂安律 10'ヤニク・カイテル 79'
フロリアン・ヴィルツ 2'アダム・フロジェク 40'パトリック・シック 53'
(HT 1-2) (終了 2-3)

SCフライブルク 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,