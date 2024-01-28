リガポルトガル
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1 - 3
終了
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ブルーノ・ドゥアルテ 59' (pk)
エヴァニウソン 35', 76'アラン・バレラ 41'
(HT 0-2) (終了 1-3)

SCファレンセ 対 FCポルト結果＆スタッツ,