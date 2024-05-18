リガポルトガル
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1 - 3
終了
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クリスチャンポンジ 55'
イルデベルトペレイラ 11'カルリーニョス 32'ルーカスベンチュラ 90' + 7'
(HT 0-2) (終了 1-3)

SCファレンセ 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,