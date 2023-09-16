リガポルトガル
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3 - 1
終了
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ブルーノ・ドゥアルテ 31'ルイコスタ 44'Mohamed Belloumi 58'
シモン・バンザ 56'
(HT 2-0) (終了 3-1)

SCファレンセ 対 ブラガ結果＆スタッツ,