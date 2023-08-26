リガポルトガル
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5 - 0
終了
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ザック・ムスカット 10'クラウディオ・ファルカオ 17'Mohamed Belloumi 20'ファブリシオ・イシドロ 22'マテウス 49'
(HT 4-0) (終了 5-0)

SCファレンセ 対 チャベス結果＆スタッツ,