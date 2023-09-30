リガポルトガル
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2 - 3
終了
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マテウス 37', 55'
ヴィクトル・ギョケレス 21' (pk), 90' (pk)ペドロゴンサウベス 35'
(HT 1-2) (終了 2-3)

SCファレンセ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,