クープドゥフランス
team-logo
0 - 9
終了
team-logo
キリアン・エムバペ 16', 45', 48'Maxence N'Guessan 38' (og)マルコ・アセンシオ 43'ゴンサロ・ラモス 71' (pk)ランダル・コロ・ムアニ 76', 90'Cher Ndour 87'
(HT 0-4) (終了 0-9)

Revel 対 パリ・サンジェルマン結果＆スタッツ,