コッパ・イタリア
team-logo
2 - 2PK 6 - 5
team-logo
Cristian Shpendi 17'Andrea Ciofi 45'
Lorenzo Meazzi 51', 56'
(HT 2-0) (終了 2-2) (延長 2-2)

RCセセナ 対 ヴィルトゥス・エンテッラ結果＆スタッツ,