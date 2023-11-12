ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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シャビ・シモンズ 6'生駒ロイス・オペンダ 79' (pk)クリストフ・バウムガルトナー 80'
マーリン・ロール 45' + 6'
(HT 1-1) (終了 3-1)

RBライプツィヒ 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,