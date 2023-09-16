ブンデスリーガ
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
シャビ・シモンズ 7'生駒ロイス・オペンダ 11'デビッド・ラウム 27'
(HT 3-0) (終了 3-0)

RBライプツィヒ 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,