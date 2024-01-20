ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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シャビ・シモンズ 7'生駒ロイス・オペンダ 56'
ネイサン・テラ 47'ヨナタン・ター 63'ピエロ・インカピー 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 2-3)

RBライプツィヒ 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,