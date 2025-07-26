ジュピラー･プロリーグ
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0 - 2
終了
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トーマス・アンリ 5'マルコ・イライマハリトラ 39' (pk)
(HT 0-2) (終了 0-2)

RAAL La Louviere 対 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ･ﾘｴｰｼﾞｭ結果＆スタッツ,