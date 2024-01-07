クープドゥフランス
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3 - 5
終了
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Alexandre Charrat 30'Quentin Lallemand 58'Anis Aguir 84'
Marco Essimi 15'ロメイン・アントゥネス 34'Morgan Pottier 61'Sacha Mila 81'Audran Ruiz 90' + 6'
(HT 1-2) (終了 3-5)

Feurs 対 サンプリースト結果＆スタッツ,