ジュピラー･プロリーグ
team-logo
4 - 1
終了
team-logo
ローマン・クヴェット 23'Bruny Nsimba 36'モハメド・ベルテ 68', 88'
金子拓郎 39'
(HT 2-1) (終了 4-1)

FCVデンダーEH 対 コルトレイク結果＆スタッツ,