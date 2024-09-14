J1 リーグ
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4 - 1
終了
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東慶悟 13'ディエゴオリベイラ 31' (pk)コ・タカヒロ 65'仲川輝人 81'
稲垣祥 85'
(HT 2-0) (終了 4-1)

FC東京 対 名古屋グランパス結果＆スタッツ,