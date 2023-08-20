リガポルトガル
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2 - 1
終了
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アントニオ・マルティネス 13'イバン・マルカノ 90' + 10'
ルイコスタ 45' + 1'
(HT 1-1) (終了 2-1)

FCポルト 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,