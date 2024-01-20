リガポルトガル
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5 - 0
終了
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ウェンデル 8', 72'エヴァニウソン 60'ウェンダーソンガレーノ 69'アラン・バレラ 83'
(HT 1-0) (終了 5-0)

FCポルト 対 モレイレンセ結果＆スタッツ,