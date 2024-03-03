リガポルトガル
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5 - 0
終了
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ウェンダーソンガレーノ 20', 44'ウェンデル 55'ペペ 75'Danny Loader 90'
(HT 2-0) (終了 5-0)

FCポルト 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,