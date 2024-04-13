リガポルトガル
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2 - 2
終了
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Zaydou Youssouf 17' (og)メフディ・タレミ 82'
ジョンデル・カディス 9', 45' + 1'
(HT 1-2) (終了 2-2)

FCポルト 対 ファマリカン結果＆スタッツ,