リガポルトガル
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4 - 1
終了
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チココンセイカオ 55'ペペ 68'エヴァニウソン 77'アントニオ・マルティネス 89'
ぺぺ 17' (og)
(HT 0-1) (終了 4-1)

FCポルト 対 ビゼラ結果＆スタッツ,