リガポルトガル
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2 - 1
終了
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イバン・ハイメ 8'スティーブン・エウスタキオ 90' + 1'
デプ 37'
(HT 1-1) (終了 2-1)

FCポルト 対 ジル・ヴィセンテ結果＆スタッツ,