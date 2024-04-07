リガポルトガル
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1 - 2
終了
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ウェンダーソンガレーノ 44'
ウェンダーソンガレーノ 12' (og)ジョアンシルバ 33'
(HT 1-2) (終了 1-2)

FCポルト 対 ギマランイス結果＆スタッツ,