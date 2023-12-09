リガポルトガル
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3 - 1
終了
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エヴァニウソン 12'Ze Pedro 49'ぺぺ 81'
フェルナンドサントス 89' (pk)
(HT 1-0) (終了 3-1)

FCポルト 対 カーザピア結果＆スタッツ,