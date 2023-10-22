ブンデスリーガ
team-logo
2 - 5
終了
team-logo
ティム・クラインディエンスト 17'Jan-Niklas Beste 18'
フィリップ・ティーツ 29'マッズヴァレンティンペダーセン 41'エルメディン・デミロビッチ 42'フェリックス・オヒョカイ 64'エルビス・レクスベカイ 88' (pk)
(HT 2-3) (終了 2-5)

FCハイデンハイム 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,