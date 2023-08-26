ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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Jan-Niklas Beste 26'マーヴィン・ピエリンジャー 58'
マクシミリアンバイエル 77'パヴェル・カデジャーベク 80'アンドレイ・クラマリッチ 90' (pk)
(HT 1-0) (終了 2-3)

FCハイデンハイム 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,