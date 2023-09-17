ブンデスリーガ
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4 - 2
終了
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ティム・クラインディエンスト 5' (pk)エレン・ディンクチ 44', 68'Jan-Niklas Beste 76'
マーヴィン・ドゥックシュ 49'ミッチェル・ヴァイザー 64'
(HT 2-0) (終了 4-2)

FCハイデンハイム 対 ブレーメン結果＆スタッツ,