ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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フェリックス・オヒョカイ 72'Arne Engels 81'
ヴィンチェンツォグリフォ 19' (pk)
(HT 0-1) (終了 2-1)

FCアウクスブルク 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,