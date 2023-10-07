ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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エルメディン・デミロビッチ 86'
ティム・スカルケ 52'トビアス・ケンペ 70' (pk)
(HT 0-0) (終了 1-2)

FCアウクスブルク 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,