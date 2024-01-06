クープドゥフランス
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1 - 4
終了
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Thomas Pastorel 27'
Adama Diakite 70'ジョリス・ロミル 78' (pk), 84'Jordan Pothier 90' + 2'
(HT 1-0) (終了 1-4)

Fabregues 対 トレリサック結果＆スタッツ,