クープドゥフランス
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1 - 1PK 2 - 4
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セコウバラジ 17'
ダヌィーロ・イグナテンコ 66'
(HT 1-0) (終了 1-1)

Entente SSG 対 ジロンダン・ボルドー結果＆スタッツ,