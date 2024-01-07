クープドゥフランス
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0 - 4
終了
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アントニン・ボビション 8'ジュニアカディール 49'サム・サナ 63'マリク・チョクンテ 71'
(HT 0-1) (終了 0-4)

Dieppe 対 ラヴァル結果＆スタッツ,