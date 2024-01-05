クープドゥフランス
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0 - 4
終了
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キリアンコレドール 3', 13', 63'アンドレアス・ホウントンジ 55'
(HT 0-2) (終了 0-4)

Challans 対 ロデズ結果＆スタッツ,