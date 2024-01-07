クープドゥフランス
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0 - 3
終了
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ラヤン・チェルキ 40', 45'エインズリーメイトランド-ナイルズ 52'アレクサンドル・ラカゼット 56'
(HT 0-1) (終了 0-3)

CA Pontarlier 対 オリンピック・リヨン結果＆スタッツ,