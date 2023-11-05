セリエ A
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2 - 1
終了
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サルダル・アズムン 90' + 1'ロメル・ルカク 90' + 4'
ポントゥスアルムクヴィスト 71'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ASローマ 対 レッチェ結果＆スタッツ,