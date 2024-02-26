セリエ A
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3 - 2
終了
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パウロ・ディバラ 42' (pk), 57', 69'
ドゥバン・サパタ 44'Dean Huijsen 89' (og)
(HT 1-1) (終了 3-2)

ASローマ 対 トリノ結果＆スタッツ,