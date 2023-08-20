セリエ A
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2 - 2
終了
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アンドレア・ベロッティ 17', 82'
アントニオ・カンドレーヴァ 36', 49'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ASローマ 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,