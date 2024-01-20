セリエ A
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2 - 1
終了
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ロメル・ルカク 19'ロレンツォ・ペレグリーニ 25'
マイケル・フォロランショ 76'
(HT 2-0) (終了 2-1)

ASローマ 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,