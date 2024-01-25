FAカップ
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5 - 0
終了
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ロイド・ケリー 7'アレックススコット 10'ルイス・シニステラ 14'デビッドブルックス 35'ドミニク・ソランケ 44'
(HT 5-0) (終了 5-0)

AFCボーンマス 対 スウォンジ・シティ結果＆スタッツ,